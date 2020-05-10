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Bjelica'nın gözdesi için 'ten açıklama!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından olan , sarı lacivertli takımın başına geçtiği takdirde forması giyen 'i de yanında getireceği iddia edildi. Hırvat kulübünün sportif direktörü , adı sarı-lacivertlilerle anılan Juranovic hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.5.2020 22:12 ABONE OL
Bjelica'nın gözdesi Josip Juranovic için Hajduk Split'ten açıklama!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile teknik direktörlük görevi için büyük oranda anlaşmaya varırken, Hırvat hocanın Hajduk Split forması giyen Josip Juranovic'i de yanında getireceği iddia edilmişti.

Hırvat kulübünün sportif direktörü Ivan Kepcija, adı sarı-lacivertlilerle anılan Juranovic hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Ajansspor'un derlediği habere göre, Hırvat basınına konuşan Kepcija, Juranovic'in transferine yeşil ışık yaktı.

"UYGUN TEKLİF GELİRSE..."
Kepjica, "Türkler, Bjelica'nın Josip Juranovic'i kendisi ile birlikte Fenerbahçe'ye getireceğini duyurdu. Galatasaray da belirdi... Kaptan ayrılıyor mu?" sorusu üzerine, "Josip transfer piyasasında oldukça ilginç bir oyuncu. Olgun yıllarında olan bir sağ kanat oyuncusu. Kendisi, profesyonellik ve karakterin somutlaşmış hali. Kalitesine uygun resmi bir teklif gelirse, kesinlikle onun ve kulübün yararı için konuşacağız" cevabını verdi.

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Bjelica'nın gözdesi Josip Juranovic için Hajduk Split'ten açıklama!
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