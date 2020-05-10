Brighton'da corona virüsüne yakalanan futbolcu sayısı 3 oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

Ülke basınına açıklamada bulunan Brighton Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Paul Barber, "Aldığımız tüm önlemlere rağmen bir futbolcumuzun daha corona virüsü testi pozitif çıktı. Durumu iyi. Karantinaya alındı ve gereken tedaviyi görüyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce kulüpte iki futbolcuda corona virüsüne rastlandığı duyurulmuştu.

Brighton Kulübü, geçen ay antrenman tesislerini açarak oyuncuların bireysel antrenmanlar yapmasına izin vermişti.

İngiltere'de corona virüsü salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan liglerin sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlatılarak bitirilmesinin hedeflendiği açıklanmıştı.

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