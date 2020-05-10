Fenerbahçe'nin yıldızı Isla Boca Juniors'a gitmek istiyor!

Fenerabahçeli Mauricio Isla, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulunurken, transfer olmak istediği takımı duyurdu.

El Mercurio ile yaptığı konuşmada Isla, şu ifadelere yer verdi;

"Hala ülkem adına oynamak ve bir Dünya Kupası hayalimi yerine getirmek istiyorum.

Boca ile ilgili görüşme son olarak aralık ayında, Riquelme ile oldu. Kendisiyle konuşmuştum ancak daha sonra bir daha konuşmadım. Açıkçası, Boca Juniors'a gitmek istiyorum. Güney Amerika'daki en iyi beş takımdan biri.

Sorunlar çözüldü ancak Arturo Vidal ve Claudio Bravo ile arkadaş değiliz. Önemli olan ülkemiz adına oynamak.

Umarım altın nesil daha çok şey kazanır. Alexis Vidal, Bravo, Aranguzi, Medel, Valvidia, Marcelo Diaz ve Pulgar gibi önemli ve sıra dışı oyuncularımız var. Hala yapacağımız çok şey var."

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