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'nin yıldızı Isla 'a gitmek istiyor!

Son dakika haberleri... 2017 yılından beri Fenerbahçe forması giyen sarı lacivertli takımın sağ beki Mauricio Isla, yaptığı açıklamada transfer olmak istediği takımı açıkladı. Isla, Fenerbahçe'den önce Serie A ekibi Cagliari'de top koşturuyordu.

Giriş Tarihi: 10.5.2020 18:01 Son Güncelleme: 10.5.2020 18:03 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yıldızı Isla Boca Juniors'a gitmek istiyor!

Fenerabahçeli Mauricio Isla, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulunurken, transfer olmak istediği takımı duyurdu.

El Mercurio ile yaptığı konuşmada Isla, şu ifadelere yer verdi;
"Hala ülkem adına oynamak ve bir Dünya Kupası hayalimi yerine getirmek istiyorum.

Boca ile ilgili görüşme son olarak aralık ayında, Riquelme ile oldu. Kendisiyle konuşmuştum ancak daha sonra bir daha konuşmadım. Açıkçası, Boca Juniors'a gitmek istiyorum. Güney Amerika'daki en iyi beş takımdan biri.

Sorunlar çözüldü ancak Arturo Vidal ve Claudio Bravo ile arkadaş değiliz. Önemli olan ülkemiz adına oynamak.

Umarım altın nesil daha çok şey kazanır. Alexis Vidal, Bravo, Aranguzi, Medel, Valvidia, Marcelo Diaz ve Pulgar gibi önemli ve sıra dışı oyuncularımız var. Hala yapacağımız çok şey var."

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Fenerbahçe'nin yıldızı Isla Boca Juniors'a gitmek istiyor!
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