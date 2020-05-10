Serie A başlıyor! Resmen açıkladı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan İtalya Serie A'da, takımlar geçtiğimiz hafta bireysel antrenmanlara başladı.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora ise Serie A'da sezonun adım adım yeniden başlamaya yaklaştığını söyledi.

Spadafora, Facebook'tan yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"İtalya Futbol Federasyonu bünyesine kurulan bilim komitesinin belirleyeceği sağlık protokollerini öğrenmemiz gerekiyor. Bu protokoller aynı zamanda bütün takım sporlarındaki antrenmanları başlatmanın yanı sıra tesisleri, spor salonlarını, yüzme havuzlarını ve dans salonlarını açmamız için bize kılavuzluk yapacak. Yaz aylarında sporun geri döneceğine dair garanti verebiliriz. Spor her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönecek."

İtalya Serie A'da son şampiyon Juventus, 26 maç sonunda en yakın rakibi Lazio'nun 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Serie A ekiplerinden Milan ise dün yaptığı açıklamada tüm takıma yapılan corona virüsü testlerinin pozitif sonuçlanmadığını açıkladı.

Almanya Bundesliga, 2019-20 sezonuna 16 Mayıs'ya devam etmeyi planlarken; Fransa ve Hollanda'da sezon sona erdirildi.

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