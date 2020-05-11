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'e 'den flaş talip!

ile yollarını ayırması beklenen için 'nin devrede olduğu konuşuluyordu. Milli yıldız için, şampiyonluğun iddialı takımlarından 'in de devreye girdiği ve menajeriyle ilk görüşmenin gerçekleştiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 10:35 ABONE OL
Caner Erkin'e Süper Lig'den flaş talip!

Beşiktaş'tan gelecek sezon ayrılması beklenen Caner Erkin'in hangi takıma transfer olacağı belirsizliğini koruyor... Caner Erkin için eski takımı Fenerbahçe iddiaları gündeme gelse de sürpriz bir gelişme yaşandı.

CLICHY'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Fotomaç'ın haberine göre Başakşehir, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan sol bek için menajeri Ömer Uzun'la temas kurdu durumunu sordu. Sezon sonunda emekliye ayrılacak Gael Clichy'nin yerine sol bek arayışlarına başlayan Başakşehir'in Caner'i transfer ederek bu sorunu çözmek istediği bildirildi.

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Caner Erkin'e Süper Lig'den flaş talip!
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