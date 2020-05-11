Fatih Terim kancayı taktı! Belhanda yerine Padernborn'dan Sabiri

Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı... Sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana agresif tavrıyla taraftarlardan büyük tepki toplayan Belhanda'nın artık topun ağzında olduğu belirtilirken, teknik direktör Fatih Terim'in, Faslı oyuncunun yerine istediği isim belli oldu.



Almountakhab.com adlı internet sitesi, Fatih Terim'in, Belhanda'nın yerine şu anda Paderborn forması giyen Abdelhamid Sabiri'yi istediğini duyurdu.

Haberin detayları okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ayrılmaya yakın olan Belhanda için alternatif oyuncu listesini hazırladı.

Bunların arasında, bu sezon oynadığı futbolla ilgi odağı olan, Bundesliga 1'in Paderborn takımında oynayan çok yönlü bir oyuncu olarak dikkatleri üzerine çeken Abdelhamid Sabiri var.

Öte yandan Sabiri, sezonun sona ermesiyle Paderborn'dan ayrılacak."

ABDELHAMID SABIRI KİMDİR?

28 Kasım 1996'da Fas'ın Goulmima şehrinde dünyaya gelen Sabiri, Almanya pasaportu taşıyor. 1,86 boyunda olan Sabiri, 10 numara mevkinde forma giyiyor.

Sabiri, daha önce; TSG Frankfurter Berg Altyapısı, SV Darmstadt 98 U19, Sportfreunde Siegen, 1.FC Nürnberg II, Nürnberg, Huddersfield Town ve SC Paderborn formalarını terletti. Öte yandan Sabiri, Almanya U21 takımı ile 5 müsabakada sahaya çıktı ve 1 gol kaydetti.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un gözü Göztepe'de!