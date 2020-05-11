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'nde corona virüsü testleri negatif!

'nin ligleri 12 Haziran'da başlatacağını açıklamasından sonra kulüpler de corona virüsü testleri yaptırıyor. Başkent ekibi , teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 11.5.2020 22:13 ABONE OL
Gençlerbirliği'nde corona virüsü testleri negatif!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde testten geçen teknik ekibimiz, futbolcularımız ve kulüp personelimizin corona virüsü testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Testlerin yapımı ve kontrolünde kulübümüze yardımcı olan Hacettepe Üniversitesine teşekkür ederiz. Takımımız, İlhan Cavcav Tesisleri'nde kalarak, dışarıdan izole bir şekilde antrenmanlarına yarından itibaren başlayacak." ifadelerine yer verildi.

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Gençlerbirliği'nde corona virüsü testleri negatif!
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