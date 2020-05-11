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'de flaş gelişme! İlk kez...

Üst Yöneticisi (CEO) Richard Masters, kulüplerin ilk kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonun sonlandırılmasını tartıştığını söyledi. Amaçlarının hala sezonu tamamlamak olduğunu belirten Masters buna karşın bütün olasılıkları konuşmak zorunda olduklarını belirtti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 11.5.2020 21:51 Son Güncelleme: 11.5.2020 21:57 ABONE OL
İngiltere Premier Lig'de flaş gelişme! İlk kez...

Masters, lig yönetimi ve kulüp yetkililerinin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Salgınla ilgili gelişmeleri takip ettiklerini belirten Masters, "Bugün ilk kez sezonun sonlandırılmasını tartıştık. Amacımız hala sezonu tamamlamak ancak bütün ihtimalleri konuşmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Taraftarların stat etrafında toplanmasını önlemek için maçların tarafsız sahada oynanması yönündeki teklifin kulüplerce reddedildiğini aktaran Masters, "Sanırım herkes mümkün olduğu sürece kendi evinde ve deplasmanda oynamak istiyor." yorumunu yaptı.

Masters, 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek futbolcuların kulüpleriyle anlaşarak sözleşmelerini sezon sonuna kadar uzatabileceklerini kaydetti.

İngiltere'de salgına yönelik tedbirler kapsamında profesyonel spor müsabakaları 1 Haziran'a kadar yasaklanmıştı.

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İngiltere Premier Lig'de flaş gelişme! İlk kez...
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