Kayserispor 55 gün sonra sahalara döndü

Kayserispor lige verilen aranın ardından ilk çalışmasını bugün gerçekleştirdi.



Hes Kablo Kayserispor corona virüsü (Covid-19) nedeniyle mart ayında ertelenen liglerin ardından bugün ilk kez toplandı. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 testinden geçen ve test sonuçları negatif çıkan Sarı-Kırmızılı ekip, 55 gün sonra ilk çalışmasını 3 grup halinde yaptı.



Hes Kablo Kayserispor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, basına ve taraftara kapalı olan ilk çalışmanın Covid19 tedbirleri kapsamında kişisel mesafelere dikkat edilerek gerçekleştirildiğini söyledi. Mustafa Tokgöz, "Takımımız, haftalar sonra idman yaptı. 3 grup halinde idman gerçekleştirildi. Bir kısım saat 16.00'da, ikinci kısım saat 17.00'de, diğer bir kısım da saat 18.00'de idman yaptı" dedi.



Mustafa Tokgöz, "Antrenman öncesi ve idman esnasında son derece titiz davranıldı. Futbolcular, idman öncesi ve sonrasında soyunma odalarını kullanmadı. kişisel odalarında kıyafet değişikliği yaptı. Tesis binasından antrenman sahasına kadar yine maskeler kullanıldı. İdman esnasında maskeler kullanılmadı.