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Mahkemeden 'ye 'a kadar süre!

'ın olaylı yıldızı , yine futbol dışı bir konuyla gündem olmayı başardı. Sahadaki performansından çok özel hayatıyla manşetleri süsleyen Senagalli, ev sahibi ile mahkemelik olmuştu. Diagne'nin davası sonuçlandı ve evden çıkmasına karar verildi. 28 yaşındaki golcünün, 'a kadar evi boşaltması gerekiyor.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 13:57 ABONE OL
Mahkemeden Mbaye Diagne'ye 15 Mayıs'a kadar süre!

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, Belçika'yı karıştırdı.

Golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde kira sözleşmesi dolduğu halde evden çıkmayarak, ev sahibi ile mahkemelik olmuştu.

Belçika basınından Het Laatste Nieuws'te yer alan habere göre mahkeme kararını açıkladı ve Diagne'ye evi boşaltması için 15 Mayıs Cuma gününe kadar süre verdi. Oyuncu evi terk etmezse, zorla atılma kararının uygulanacağı bildirildi.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Diagne'nin, cumaya kadar Senegal'e ya da İtalya'ya taşınacağı ifade ediliyor. (Fotomaç)

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Mahkemeden Mbaye Diagne'ye 15 Mayıs'a kadar süre!
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