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'nin sahipleri dokuzuncu kulübü aldı!

ekiplerinden 'yi de bünyesinde bulunduran , bir kulüp daha satın aldı. 'den yapılan açıklamada, 2. Ligi Lommel'in şirket bünyesine katıldığı duyuruldu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 11.5.2020 21:41 ABONE OL
Manchester City'nin sahipleri dokuzuncu kulübü aldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), Belçika takımı Lommel'i satın aldı.

CFG'den yapılan açıklamada, şirketin Belçika 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Lommel Futbol Kulübünün çoğunluk hisselerini satın aldığı belirtildi.

Belçika'nın Limburg şehrinde 2003 yılında kurulan Lommel, maçlarını 8 bin kişilik Soeverein Stadı'nda oynuyor.

CFG, Manchester City'nin yanı sıra ABD'de New York City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Atletico Torque, İspanya'da Girona, Çin'de Sichuan Jiuniu, Hindistan'da Mumbai City takımlarının hisselerini satın almıştı.

Lommel, böylece şirketin bünyesine kattığı 9'uncu kulüp oldu.

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Manchester City'nin sahipleri dokuzuncu kulübü aldı!
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