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futbolcusu taburcu edildi

Süper Lig ekibi 'nde forma giyen Senegalli oyuncu , corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkmasınına rdından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Faty konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son Covid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 11.5.2020 18:42 Son Güncelleme: 11.5.2020 18:49 ABONE OL
MKE Ankaragücü futbolcusu Ricardo Faty taburcu edildi

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi gören MKE Ankaragücü futbolcusu Ricardo Faty, taburcu edildi.

Senegalli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla tamamen iyileştim ve Kovid-19 testlerim negatif. Bana gösterdiğiniz ilgiden ve iyi niyetli mesajlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Her gün olağanüstü bir iş yapan sağlık personeline ve destekleri için kulübümün yöneticileri, oyuncuları ve personeline teşekkür etmek isterim. Kendinize dikkat edin. Birlikte güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Ricardo Faty, paylaşımında sağlık çalışanlarıyla poz verdiği fotoğrafa da yer verdi.

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MKE Ankaragücü futbolcusu Ricardo Faty taburcu edildi
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