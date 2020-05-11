Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Podolski'ye sürpriz talip!

Podolski'ye sürpriz talip!

'de 'da gösterdiği başarılı performansla eski günlerine adeta gönderme yapan için sürpriz bir talip ortaya çıktı. Arjantin devi Poldi için devreye girdi.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 09:29 ABONE OL
Podolski'ye sürpriz talip!

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un devre arasında Japonya'nın Vissel Kobe takımından renklerine bağladığı Lukas Podolski için Arjantin devi Boca Juniors'ın devreye girdiği ifade edildi.

Fotomaç'ta yer alan haberde konuyla ilgili olarak açıklama yapan menajer Rodrigo Codas, haziran ayında transfer için Podolski ile görüşeceğini vurguladı. Codas, "Podolski, Boca'ya giderse De Rossi'nin bıraktığı görüntüyü silmek isteyecek. Eminim bir anlaşmaya varabilirler" diye konuştu.

Kariyerinde Köln, Bayern Münih, Inter, Arsenal ve Vissel Kobe gibi takımlarda forma giyen Polonya asıllı Alman futbolcu, 2015 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Antalyaspor formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Podolski, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray'dan flaş transfer girişimi! Fenerbahçe... Bjelica 3 yıldızla geliyor! Aboubakar Beşiktaş'a dönmek için bunu da yaptı! Real Madrid'den Fenerbahçe'ye Marcelo müjdesi! Fenerbahçe'de 8+1 ayrılık!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Podolski'ye sürpriz talip!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA