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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal 'un konuğu

’e verilen corona virüsü arasında sabah.com.tr spor servisi, spor dünyasının ünlü isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kez, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, 'un Instagram hesabında soruları yanıtlıyor. Bal, ayrıca ’ın istediği ismi de canlı yayında açıklayacak.

Giriş Tarihi: 11.5.2020 14:15 Son Güncelleme: 11.5.2020 14:25 ABONE OL
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal Sabah Spor'un konuğu CANLI İZLE
Süper Lig'e verilen corona virüsü arasında sabah.com.tr spor servisi, spor dünyasının ünlü isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kez, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Sabah Spor'un Instagram hesabında soruları yanıtlıyor. Bal, ayrıca Galatasaray'ın istediği ismi de canlı yayında açıklayacak.

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"Devre arasında Dario Melnjak ile kouştum. Fenerbahçe resmi bir teklifte bulunmadı. Zaten bizle sözleşmesi devam ediyor. Bizle olmaktan da mutlu."

"Emre Kılıç ile Mert Hakan ile de çalıştım. Mert Hakan gerçekten çok yetenekli, 3. Lig'de Tirespor'dan beri takip ediyorum. Emre ile 1,5 sezon geçirdim. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da başarılı olurlar. Galatasaray'a giderlerse başarılı olurlar."

"Kulüplerin ekonomik durumlarını ya da transferi konuşmak için erken. Maçlar oynanacak mı belli değil. Önümüzdeki yıllar sadece futbol için değil her alan için zor. Transfer konuşmak doğru değil belirsizlikte. Şu an kim ne plan yaparsa havada kalır."

"Yeni dönemde transferler takas odaklı olabilir. Biz Muriqi'yi gönderirken Fenerbahçe'den topçu aldık mesela. Lig nasıl başlayacak nasıl bitecek görmek lazım."

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Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal Sabah Spor'un konuğu CANLI İZLE
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