Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal Sabah Spor'un konuğu CANLI İZLE

Süper Lig'e verilen corona virüsü arasında sabah.com.tr spor servisi, spor dünyasının ünlü isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kez, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Sabah Spor'un Instagram hesabında soruları yanıtlıyor. Bal, ayrıca Galatasaray'ın istediği ismi de canlı yayında açıklayacak.Canlı yayını izlemek için"Devre arasında Dario Melnjak ile kouştum. Fenerbahçe resmi bir teklifte bulunmadı. Zaten bizle sözleşmesi devam ediyor. Bizle olmaktan da mutlu.""Emre Kılıç ile Mert Hakan ile de çalıştım. Mert Hakan gerçekten çok yetenekli, 3. Lig'de Tirespor'dan beri takip ediyorum. Emre ile 1,5 sezon geçirdim. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da başarılı olurlar. Galatasaray'a giderlerse başarılı olurlar.""Kulüplerin ekonomik durumlarını ya da transferi konuşmak için erken. Maçlar oynanacak mı belli değil. Önümüzdeki yıllar sadece futbol için değil her alan için zor. Transfer konuşmak doğru değil belirsizlikte. Şu an kim ne plan yaparsa havada kalır.""Yeni dönemde transferler takas odaklı olabilir. Biz Muriqi'yi gönderirken Fenerbahçe'den topçu aldık mesela. Lig nasıl başlayacak nasıl bitecek görmek lazım."