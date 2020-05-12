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'dan beklenmedik hamlesi!

Katalan ekibi Getafe'ye opsiyonu ile sattığı 'ya yeniden forması giydirmeye hazırlanıyor. Bu transferin Barcelona yönetimine maliyetinin ise 15 milyon Euro olması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 12.5.2020 15:29 ABONE OL
Barcelona'dan beklenmedik transfer hamlesi!

Barcelona'dan sürpriz bir transfer hamlesi yolda... Katalan ekibi Getafe'ye geri alma opsiyonu ile sattığı Marc Cucurella'ya yeniden Barcelona forması giydirmeye hazırlanıyor.

Bu transferin Barcelona yönetimine maliyetinin ise 15 milyon Euro olması bekleniyor. La Masia'dan yetişen Marc Cucurella savunmanın sol kanadında görev alıyor.

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Barcelona'dan beklenmedik transfer hamlesi!
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