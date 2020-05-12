Barcelona'dan beklenmedik transfer hamlesi!

Barcelona'dan sürpriz bir transfer hamlesi yolda... Katalan ekibi Getafe'ye geri alma opsiyonu ile sattığı Marc Cucurella'ya yeniden Barcelona forması giydirmeye hazırlanıyor.

Bu transferin Barcelona yönetimine maliyetinin ise 15 milyon Euro olması bekleniyor. La Masia'dan yetişen Marc Cucurella savunmanın sol kanadında görev alıyor.

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