Fenerbahçe'den Hasan Ali açıklaması! Tepkilere cevap

Fenerbahçe, Süper Lig'e corona virüsü salgını nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin hamlelerini yakından takip eden taraftarlar da, gidecek veya gelecek oyuncular hakkında çıkan haberlere çeşitli reaksiyonlar gösteriyor.

'HASAN ALİ'Yİ İSTEMİYORUZ' ÇAĞRILARI

Geçtiğimiz günlerde, taraftarların bir kısmı tarafından beğenilmeyen Hasan Ali Kaldırım aleyhine bir kampanya başlatılmıştı. Kontratı sezon sonunda bitecek olan milli sol bek ile yola devam edilmesinin istemeyenler, Twitter'da 'Hasan Ali'yi istemiyoruz' şeklinde tweetler atarak yönetime mesaj göndermişti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, bu çağrıya cevap verdi. Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Baki'nin açıklaması şu şekilde: "Taraftarımızı çok özledik. Burada beraber iyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. O ortamı, atmosferi çok özledim. Onların da Fenerbahçe'yi özlediğini biliyorum, hissediyorum, konuşuyoruz.

Taraftarımız bu dönemde sadece şunu bilsin; zaten kötü olan bu ekonomik ortam artık onların tahammüllerinin dahi alamayacağı şekilde iyice bizi zora soktu. Sadece biz değil, bütün spor endüstrisinden bahsediyorum, bütün spor ailesinden bahsediyorum. Biraz sabırlı olsunlar, biraz yanlarımızda olsunlar.

Bir de benim özel bir ricam olacak. Hafta sonu biraz üzüldüm, çünkü Fenerbahçe'nin formasını giyen, branş fark etmez, voleybol, basketbol, futbol, boks, atletizm, kürek olsun, Fenerbahçe formasını, çubukluyu giyen herkes bizim bir değerimizdir. Fenerbahçe taraftarı olarak tabii ki eleştirme hakkı her zaman vardır. Sonuçta futbolun doğasında olan bir şey bu. Biz de yönetim olarak her türlü yapıcı eleştiriye açığız, her türlü profesyonel sporcumuz eleştiriye açıktır. Ama bunları kendi aramızda, kendi ailemiz içinde yaparsak çok daha iyi olur.

Gerçekten dostun ve düşmanın beraber olduğu sosyal medyanın karanlık tarafına ve medyadaki hem Fenerbahçemize hem oyuncularımıza hem takım kaptanımıza ve kaptanlarımıza yapılan algı operasyonlarına taraftarımızın itibar etmemelerini rica ediyoruz."

