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İşte Başkanı 'in son durumu

Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, 7 Mayıs Cuma günü beyin ameliyatı olan Galatasaray Kulübü Başkanı 'in son durumuna ilişkin bilgi verdi. Cengiz'in durumunun iyi olduğunu belirten Recevik, "Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.5.2020 21:29 Son Güncelleme: 12.5.2020 21:35 ABONE OL
İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son durumu

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Başkan Mustafa Cengiz'i hastanede ziyaret etti.

Ziyareti sonrasında Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında paylaşımda bulunan Recevik, "Bugün, öğleden sonra Başkanımız Mustafa Cengiz'i yönetim kurulu üyelerimizle hastahanede ziyaret edip, sağlığı hakkında bilgi aldık. Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum. Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

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İşte Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son durumu
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