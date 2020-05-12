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'ten corona virüsü kararı! Testler...

Dünya genelinde corona nedeniyle araya giren ligler yavaş yavaş başlama aşamasına geldi. Antrenmanlara başlayan birçok kulüp, sık sık oyuncu, teknik adam ve çalışanlarına test yaptırıyor. Ancak , bu uygulamanın zorunlu olmadığını açıkladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 12.5.2020 19:00 ABONE OL
İsveç'ten corona virüsü kararı! Testler...

İsveç'te futbolculara antrenman ve maç öncesi yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapılması zorunlu olmayacak.

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle askıya alınan liglerin 14 Haziran'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlanlandığı hatırlatılırken, bu kapsamda futbolculara antrenman ve maç öncesi Kovid-19 testi uygulanmasının ise zorunlu olmayacağı belirtildi.

Tesislere geldiklerinde form dolduracak olan futbolcuların sahaya çıkıp çıkmayacaklarına kulüp doktorları tarafından karar verileceği ifade edildi.

Worldometer internet sitesinin verilerine göre, koronavirüse karşı hafif önlemlerle mücadele eden İsveç'te şimdiye kadar 27 bin 272 vaka görülürken, 3 bin 313 kişi hayatını kaybetti.

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İsveç'ten corona virüsü kararı! Testler...
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