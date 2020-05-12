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Portekiz 1. Futbol Ligi o tarihte başlayacak

corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen 1. Futbol Ligi'nin 4 Haziran'da başlayacağını duyurdu. Ligde geride kalan 24 haftada Porto 60 puanla zirvede yer alırken en yakın takipçisi 59 puanla Benfica.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 12.5.2020 22:36 Son Güncelleme: 12.5.2020 22:36 ABONE OL
Portekiz 1. Futbol Ligi o tarihte başlayacak

Portekiz Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 12 Mart'ta durdurulan 1. Futbol Ligi'nde kalan maçların oynanmasına 4 Haziran'da başlanmasının planlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 1. Futbol Ligi'nde 25. haftanın ilk maçının 4 Haziran'da oynanması için gerekli hazırlıkların sürdüğü, tüm statlarda dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiği ve futbol organizasyonu içinde olan herkese Kovid-19 ile bağlantılı sağlık testlerinin yapıldığı belirtildi.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nde 12 Mart'a kadar oynanan 24 hafta sonunda 60 puanla Porto lider durumda bulunurken, ardından Benfica (59), Braga (46) ve Sporting Lizbon (42) takımları sıralanıyor.

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Portekiz 1. Futbol Ligi o tarihte başlayacak
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