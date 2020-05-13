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1. 2 Haziran'da yeniden başlayacak

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 1. 'nin 2 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı ilan edildi. Konuyla ilgili ligin resmi sitesinden yapılan açıklamada takımların 15 Mayıs'ta toplu antrenmanlara başlayabilecekleri bildirildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 13.5.2020 22:54 Son Güncelleme: 13.5.2020 23:03 ABONE OL
Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, takımların 15 Mayıs'ta toplu antrenmanlara başlayabilecekleri belirtildi.

Müsabakaların 2 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı ve her maçtan önce oyunculara Kovid-19 testi yapılacağı kaydedildi.

Ligde 3 günde bir maç oynanacağı ve sezonun 15 Temmuz'da tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Öte yandan, Salzburg ile Austria Lustenau arasındaki Avusturya Kupası finalinin ise 29 Mayıs'ta oynanacağı duyuruldu.

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Avusturya 1. Futbol Ligi 2 Haziran'da yeniden başlayacak
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