Galatasaray'a Pedro Gonçalves transferinde Olympiakos rakip oldu!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in transferi için onay verdiği Pedro Gonçalves'e bir talip daha çıktı.

Yunan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde şu ifadelere yer verdi;

"Pedro Gonçalves, FC Famalicao'da oynamasının yanı sıra, dünyaca ünlü Menajer Jorge Mendes'in oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekıyor.

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Famalicao'ya transfer olmadan önce oyuncu, Watford'un 2. takımında forma giyiyordu.

Oyuncuya Olimpiakos talip oldu ve bunun dışında, Galatasaray da Pedro Gonçalves için olumlu bir rapor hazırladı.

"TERİM OYUNCUNUN DOSYASINI İNCELEDİ"

Öte yandan Portekizli oyuncunun dosyası Türk takımının teknik direktörü Fatih Terim'e ulaştı. Edinilen bilgilere göre 21 yaşındaki futbolcunun satın alınması için Famalicao'ya resmi teklif yapılması kararı alındı."

PEDRO GONÇALVES KİMDİR?

28 Haziran 1998 tarihinde Portekiz'in Chaves şehrinde dünyaya gelen Pedro, orta sahada görev alıyor.

1,73 boyundaki oyuncu sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.

Pedro Gonçalves şimdiye kadar; Chaves CJ, Braga Altyapısı, Valencia U19, Wolves U23 ve Familicao formaları terletti.

Gonçalves, bu sezon toplamda 31 müsabakada rol alırken 6 gol 8 asist üretti ve 2491 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.





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