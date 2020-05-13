Merih Demiral sahalara geri döndü

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, ocak ayında Roma ile oynadıkları maçta dizinden sakatlanmıştı. Sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana gelen başarılı savunmacının sezonu kapattığı açıklanmıştı.
22 yaşındaki yıldız, beklenenden daha kısa sürede sahalara döndü. Ay-Yıldızlı futbolcu, sosyal medya hesabından sahada koşu yaptığı fotoğrafını paylaşıp, "Başladık" ifadesini kullandı.
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