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sahalara geri döndü

12 Ocak 2020 tarihinde Roma ile oynanan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) maçında sol diz ön çapraz bağları kopan milli oyuncu uzun bir tedavi sürecinin ardından sahalara geri döndü. 'ta forma giyen Demiral sosyal medya hesabından "Başladık" ifadesiyle yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 19:28 Son Güncelleme: 13.5.2020 19:28 ABONE OL
Merih Demiral sahalara geri döndü

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, ocak ayında Roma ile oynadıkları maçta dizinden sakatlanmıştı. Sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana gelen başarılı savunmacının sezonu kapattığı açıklanmıştı.

22 yaşındaki yıldız, beklenenden daha kısa sürede sahalara döndü. Ay-Yıldızlı futbolcu, sosyal medya hesabından sahada koşu yaptığı fotoğrafını paylaşıp, "Başladık" ifadesini kullandı.

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Merih Demiral sahalara geri döndü
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