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'ndan flaş açıklama! İtibar edilmemelidir

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, 'nin yetkiye kötüye kullandığı ve yayıncı kuruluşun bu sebepten dolayı ödeme yapmadığı iddialarına cevap verildi.

Giriş Tarihi: 13.5.2020 17:58 Son Güncelleme: 13.5.2020 18:01 ABONE OL
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş açıklama! İtibar edilmemelidir

Son dakika Türkiye Futbol Federasyonu haberi... Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada, TFF'nin yetkiye kötüye kullandığı ve yayıncı kuruluşun bu sebepten dolayı ödeme yapmadığı iddialarına cevap verildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama
Bir spor radyosu ve internet sitesinde; TFF'nin yetkisini kötüye kullanmak suretiyle yayın sözleşmesinde revize yapılarak 'Mücbir sebep' maddesinin kaldırıldığına ve yayıncı kuruluşun bundan ötürü ödemeleri yapmadığına dair asılsız ve mesnetsiz iddialar ortaya atılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasındaki yayın sözleşmesinde kulüplerimizi zora sokacak şekilde ve yayıncının sözleşmede yapılan değişikliğe dayanarak ödemelerini yapmamasına veya durdurmasına olanak sağlayacak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu tarz art niyetli haberlere itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş açıklama! İtibar edilmemelidir
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