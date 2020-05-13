Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig ne zaman başlıyor 2020? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? TFF’den son dakika açıklaması…

ne zaman başlıyor 2020? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? ’den son dakika açıklaması…

Dünya genelinde etkili olan corona virüsü salgını sebebiyle spor müsabakalarına ara verilmişti. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle ligler ülkemizde de askıya alınmıştı. Normalleşme adımları kapsamında () Başkanı ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı gerçekleştirmişti. Bu gelişmenin ardından TFF tarafında yapılan istişareler sonucunda liglerin başlamasına karar verildi. Bu bağlamda federasyon tarafından başlangıç tarihlerine ilişkin resmi son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından futbolseverler arama motorlarına yönelerek " ne zaman başlıyor 2020?" Sorusuyla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. "Süper Lig maçları ne zaman oynanacak" merak edenler hazırladığımız içerikte tüm bilgileri bulabilecekler. İşte son dakika TFF açıklamasından detaylar…

Giriş Tarihi: 13.5.2020 20:28 Son Güncelleme: 13.5.2020 20:28 ABONE OL
Süper Lig ne zaman başlıyor 2020? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? TFF’den son dakika açıklaması…

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüsü sebebiyle başta Süper Lig olmak üzere pek çok spor dalını içeren liglere ara verilmişti. Normalleşme adımları ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı toplantının ardından TFF yönetimi ile kulüpler bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda liglerin başlamasına karar verilmişti. Bu kararın ardından sporseverler arama motorlarında yoğun şekilde "Süper Lig ne zaman başlıyor 2020?" sorusunu yoğun şekilde araştırmayı sürdürüyor. "Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?" öğrenmek isteyen vatandaşlarımız bu başlık altında tüm detayları bulabilirler.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR 2020? TFF'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

İşte Süper Lig ne zaman başlıyor sorusunun yanıtları ve son dakika TFF açıklaması detayları…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig ne zaman başlıyor 2020? Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? TFF’den son dakika açıklaması…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA