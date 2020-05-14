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kimdir? Corona virüse yakalandığı açıklanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş’ta corona virüs depremi yaşanıyor. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan ’nin corona virüse yakalandığı belirtildi. Ekim 2019 tarihinden bu yana Beşiktaş’ta başkanlık görevini üstlenen Ahmet Nur Çebi’nin covid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından birtakım soru işaretleri merak edilmeye başlandı. Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 14.5.2020 15:06 Son Güncelleme: 14.5.2020 15:13 ABONE OL
Ahmet Nur Çebi kimdir? Corona virüse yakalandığı açıklanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş kulübü, futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına uygulanan covid-19 testinde, 8 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. Bugün yapılan son dakika açıklamasında, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de corona virüse yakalandığı belirtildi. Başkan Çebi'nin en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığı kamuoyu ile paylaşıldı. Ahmet Nur Çebi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

AHMET NUR ÇEBİ'NİN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NİN KAPATILMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ta bugün açıklanan koronavirüs testleri sonucu 8 yeni pozitif vakanın çıkmasıyla büyük bir şok yaşanıyor. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan 2 vaka ile birlikte toplam pozitif sayının 10'a çıkmasıyla tüm antrenmanlar iptal edildi. Siyah beyazlılar ayrıca cuma gününden itibaren tesiste yapacağı 4 günlük ilk etap kampını da iptal etti.

Pozitif vakalar içinde futbolcuların da olması ve tesisin son iki haftadır kullanılıyor olmasından dolayı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin gün içinde karantinaya alınarak kapatılması bekleniyor.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?

1959 doğumlu Türk iş insanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 34. başkanıdır.

Kaptan Şirketler Grubu'nun başkanvekilliğini yapan Çebi, 2012-2018 yılları arasında Beşiktaş 2.başkanlığı görevini üstlenmiştir. 20 Ekim 2019'daki olağanüstü kongrede Beşiktaş başkanlığına aday olmuş ve 8644 oyun 5009'unu alarak Beşiktaş başkanı olmuştur.

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Ahmet Nur Çebi kimdir? Corona virüse yakalandığı açıklanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kaç yaşında, nereli?
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