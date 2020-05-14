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'ın gündemindeki yıldızdan flaş transfer açıklaması

corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde temaslarını sürdüren siyah beyazlılar gündemine Meksikalı oyuncu 'ı aldı. Meksikalı oyuncudan geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 18:33 Son Güncelleme: 14.5.2020 18:34 ABONE OL
Beşiktaş'ın gündemindeki yıldızdan flaş transfer açıklaması

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden Tigres'in sağ kanat oyuncusu Jürgen Damm, ülkesinde geleceği ile ilgili konuştu.

Arjantinli gazeteci Manuel Fanizza'ya konuşan 27 yaşındaki yıldız, Beşiktaş sorusuna, "Hep Meksika Ligi'nde oynadım. Hiç ülke dışına çıkmadım. MLS'e gidebilirim. Ama Avrupa daha fazla ilgimi çekiyor. Şansımı denemek istiyorum. Gelecekte her şey olabilir, her ihtimale açığım. Menajerimden haber bekliyorum" şeklinde cevap verdi.

"RIVER PLATE'E GİTMEM"

Meksika Milli Takımı'nda da oynayan Damm, adının geçtiği River Plate'e kesinlikle gitmeyeceğini de belirtirken, "Her şey olabilir ama River'a gitmem. River Plate ile Rayados'a transfer olmam, bu iki takımda hayatta oynamam" dedi.

Tigre ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Damm, bu sezon 14 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.

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Beşiktaş'ın gündemindeki yıldızdan flaş transfer açıklaması
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