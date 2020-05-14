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Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!

Adı Türk takımları ile anılan Javier Pastore'den kötü haber. Arjantinli futbolcu, ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra ülkesine dönmek istediğini belirtti. Pastore'nin Roma ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 16:46 Son Güncelleme: 14.5.2020 16:49 ABONE OL

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Arjantinli futbolcu Javier Pastore, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuşan 30 yaşındaki deneyimli isim, "Roma ile kalan 3 yılımı tamamladıktan sonra Arjantin'e dönmek ve Talleres'e gitmek istiyorum. Kendimi Arjantin'de o takımdan başka bir yerde oynarken hayal edemiyorum" dedi.

Çin'den teklif aldığını da itiraf eden ve adı Türkiye ile de anılan başarılı oyuncu, "4 yıllık sözleşme teklif ettiler ancak ben ilgilenmedim. Rekabeti seviyorum ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Güzel teklifler geliyor ancak şu an Çin'e gitmeye hiç niyetim yok" diyerek Uzakdoğu defterini kapatmış oldu.

Roma'ya transfer olduğu 2018 yazından beri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şans bulamayan tecrübeli oyuncu toplamda, çıktığı 32 maçta 4 gol ve 2 asiste imzasını attı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'a Pastore'den kötü haber!
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