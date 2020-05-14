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'ye Alman panzeri! Stopere Wolfsburg'dan

Son dakika transfer haberleri... Bu sezon stoper bölgesinde sık sık Brezilyalı orta saha Jailson'u kullanmak zorunda kalan sarı lacivertli takım bu kez işi sıkı tutuyor. Fenerbahçe, Atalanta'dan Palomino'nun yanı sıra Wolfsburg'dan Knoche'yi istiyor.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 09:36 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Alman panzeri! Stopere Wolfsburg'dan Robin Knoche

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robin Knoche'nin, Fenerbahçe'den teklif aldığı iddia ediliyor. Alman basını, uzun yıllardır formasını giydiği Wolfsburg'la yeni sözleşme için masaya oturmayan 27 yaşındaki Alman stoperin kariyerine Türkiye'de devam edebileceğini belirtti.

2007 yılında Wolfsburg altyapısında giren 27 yaşındaki ve 1.90 boyundaki futbolcu, 2012'den beri de A takımın formasını giyiyor. Bu sezon toplamda 28 maça çıkan Knoche, 2 gol kaydetti. (Takvim)

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Fenerbahçe'ye Alman panzeri! Stopere Wolfsburg'dan Robin Knoche
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