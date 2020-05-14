Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Açıklamalar bilgim dahilinde

Galatasaray Divan Başkanı Eşraf Hamamcıoğlu ile yönetim kurulu arasında geçtiğimiz günlerde patlak veren 'play-off' tartışmalarına Mustafa Cengiz de katıldı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçen hafta yaklaşık 10 saat süren bir beyin ameliyatı olmuş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı. Operasyon sonrası ilk kez açıklama yapan deneyimli Başkan, yaşanan krizden haberdar olduğunu ve resmi siteden yayımlanan duyuruların bilgisi dahilinde olduğunu aktardı.

Mustafa Cengiz'in açıklaması şöyle:

"Sağlığım el verdiğince 2. Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır.

Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.

Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez."

NE OLMUŞTU?

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan ligin geleceğine dair konuşan Eşraf Hamamcıoğlu, ligin ilk 4 sırasında yer alan takımların play-off oynayabileceğini belirtmiş, Galatasaray ise resmi sitesinden Hamamcıoğlu'nun açıklamalarının sarı-kırmızılı kulübün görüşünü yansıtmadığı ifade etmişti.

Galatasaray'dan TFF'ye Play-Off önerisi!

Son dakika: Galatasaray'dan flaş açıklama!

Eşref Hamamcıoğlu'ndan Galatasaray'ın açıklamasına çok sert yanıt