Gaziantep FK'de müzikli idman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Marius Sumudica'nın karantinada bulunması nedeniyle antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirildi.

Takımın birer saat arayla 2 grup halinde gerçekleştirdiği idmanların ana bölümünde kondisyon çalışmaları yapıldı.

Kırmızı-siyahlı futbolcuların özel istekleriyle oluşturulan şarkı listesi eşliğinde çalışmanın gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmana, karantinada bulunan Kana Bıyık, Maxim, Günay Güvenç ve Diarra katılmadı.