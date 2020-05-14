Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK'de müzikli idman

'de müzikli idman

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 14.5.2020 21:26 ABONE OL
Gaziantep FK'de müzikli idman

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Marius Sumudica'nın karantinada bulunması nedeniyle antrenörler Erdal Güneş ve Şener Gençtürk yönetiminde gerçekleştirildi.

Takımın birer saat arayla 2 grup halinde gerçekleştirdiği idmanların ana bölümünde kondisyon çalışmaları yapıldı.

Kırmızı-siyahlı futbolcuların özel istekleriyle oluşturulan şarkı listesi eşliğinde çalışmanın gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmana, karantinada bulunan Kana Bıyık, Maxim, Günay Güvenç ve Diarra katılmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK'de müzikli idman
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA