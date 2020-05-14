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İngiltere'de hükümetten futbolun dönüşüne yeşil ışık

İngiltere Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Oliver Dowden hükümetin corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlaması için yeşil ışık yaktığını söyledi. "Hükümetimiz, futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlayabilmesi için kapıları açtı" diyen Dowden, liglerin başlamasıyla ilgili planları detaylandırmanın futbol yöneticilerinin görevi olduğunu belirtti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 14.5.2020 21:54 ABONE OL
İngiltere'de hükümetten futbolun dönüşüne yeşil ışık

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ile yaptığı görüşmelerin ardından açıklamada bulunan Dowden, "Hükümetimiz, futbol müsabakalarının haziran ayında tekrar başlayabilmesi için kapıları açtı." ifadelerini kullandı.

Müsabakaların tekrar başlamasıyla oluşacak finansal gelirlerle futbol ailesinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Dowden, taraftarların da canlı yayınları izleyebilmesi için erişimin genişletilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dowden, "Liglerin başlamasıyla alakalı planları detaylandırmak ve belirlemek artık futbol yöneticilerinin görevi. Hükümet ile sağlık uzmanlarımız alınabilecek herhangi bir son karar için destek ve önerilerini sunmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

İngiltere'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilirken, pazartesi günü kulüp yöneticileri ile toplantı yapan Premier Lig yönetimi, maçların 12 Haziran'da tekrar başlamasını umduklarını açıklamıştı.

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İngiltere'de hükümetten futbolun dönüşüne yeşil ışık
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