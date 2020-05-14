Sivasspor'un orta sahası Hakan Arslan ameliyat edildi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, ameliyat edildi.

Hakan Arslan, Kayseri'deki özel bir hastanede sağ diz menisküs operasyonu geçirdi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilen ve başarılı bir operasyon geçiren Hakan'ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi.

SİVASSPOR'DAN AÇIKLAMA

Futbolcusu ameliyat geçiren Sivasspor, resmi internet sitesinden bir duyuruda bulundu. İşte o duyuru...

Sezon içerisinde sağ dizinde sıvı birikmesi ve ağrı şikâyeti olan futbolcumuz Hakan Arslan'a menüsküs hasarı tanısı konulmuş ve tedavisi başlanarak Koronavirüs pandemisi sürecine kadar antrenmanlara ve müsabakalara devam etmesi sağlanmıştır. Ancak pandemi izolasyon döneminde bireysel çalışmalarına sürekli devam eden oyuncumuzun dizindeki şikayetleri artmaya başladı ve sağlık ekibimizce yapılan kontrollerde dizindeki hasarının arttığı görüldü. Oyuncumuza cerrahi müdahale yapılmasına karar verildi.

Hakan Arslan, bugün sabah saatlerinde Kayseri Acıbadem Hastanesinde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından sağ dizindeki menüsküs hasarı nedeniyle ameliyat edildi. Oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakaya hazır hale gelmesini planlanmaktadır.