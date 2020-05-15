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Almanya Kulüpler Birliği'nden yeni maske kararı! Teknik direktörler...

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Bundesliga ve Bundesliga 2 yarın (16 Mayıs Cumartesi) yeniden başlıyor. Almanya Kulüpler Birliği, teknik direktörlerin maç sırasında maske takma zorunluluğunu kaldırdı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 15.5.2020 19:54 ABONE OL
Almanya Kulüpler Birliği'nden yeni maske kararı! Teknik direktörler...

Almaya Kulüpler Birliğinin (DFL), yarın yeniden oynanmaya başlanacak 1. ve 2. futbol liglerinde teknik direktörlerin müsabaka sırasında maske takma zorunluluğunu kaldırdığı bildirildi.

DFL Direktörü Ansgar Schwenken, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, teknik direktörlerin maç sırasında sosyal mesafeye uyulmasını yeterli bulduklarını belirterek, ağız ve burun bölgesinin kapatılmasının talimat verme gibi görevleri sınırladığını ifade etti.

Schwenken, yedek kulübesinde oturan diğer kişilerin ise ağız ve burun bölgesini kapatması gerektiğini kaydetti.

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı Almanya'da, 1. ve 2. futbol ligleri yarın kaldığı yerden devam edecek.

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Almanya Kulüpler Birliği'nden yeni maske kararı! Teknik direktörler...
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