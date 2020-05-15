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Beşiktaşlı yıldız 'den corona virüsü açıklaması!

Son dakika haberleri... Beşiktaş’ta top koşturan ’in corona virüsü testinin pozitif çıktığına dair iddialar vardı. Caner Erkin konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.5.2020 16:01 Son Güncelleme: 15.5.2020 16:05 ABONE OL
Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin'den corona virüsü açıklaması!

Süper Lig ekipleri corona virüsü testlerine devam ediyor. Birçok vaka görülen Beşiktaş'ta corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcular merak ediliyor. İddialara göre bu isimler Tyler Boyd, Burak Yılmaz ve Caner Erkin idi. İddiaya konu olan isimlerden Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, corona virüsü testinin pozitif çıktığına dair iddialara yanıt verdi. Caner Erkin, corona virüsü testlerinin negatif olduğunu gösteren ekran görüntülerini paylaştı.

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Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin'den corona virüsü açıklaması!
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