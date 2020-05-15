Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin'den corona virüsü açıklaması!

Süper Lig ekipleri corona virüsü testlerine devam ediyor. Birçok vaka görülen Beşiktaş'ta corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcular merak ediliyor. İddialara göre bu isimler Tyler Boyd, Burak Yılmaz ve Caner Erkin idi. İddiaya konu olan isimlerden Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, corona virüsü testinin pozitif çıktığına dair iddialara yanıt verdi. Caner Erkin, corona virüsü testlerinin negatif olduğunu gösteren ekran görüntülerini paylaştı.



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İŞTE CANER ERKİN'İN PAYLAŞIMI

Caner Erkin corona virüsü test sonucunu açıkladı