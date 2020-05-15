Bundesliga derbi heyecanıyla başlıyor! Borussia Dortmund Schalke 04 ne zaman saat kaçta oynanacak? Dortmund Schalke maçı hangi kanalda?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle ertelenmesine karar verilen Bundesliga, tekrar başlıyor. Uzun süredir futbola hasret olan futbolseverler, heyecanla Bundesliga'nın başlangıç haftasında oynanacak maçların oynanacağı saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Borussia Dortmund Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve cevapları…

BORUSSİA DORTMUND - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak dev maç TSİ 16.30'da başlayacak. Signal Iduna Park'ın ev sahipliği yapacağı 90 dakika S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı sabah.com.tr'de olacak.

DFL MAÇLARIN OYNANABİLMESİ İÇİN GENİŞ ÖNLEMLER ALDI

DFL maçların oynanabilmesi için geniş önlemler aldı. Bunların başında futbolcular ve maçta görev yapacak bütün ekibin hafta başından itibaren karantinaya alınması geliyor. Bu dönemde bütün ekibe iki kez test uygulanacak. İkinci test maçtan bir gün önce yapılacak. Eğer bir kişinin testi pozitif çıkarsa o kişi 14 gün karantinaya alınacak. İki veya daha fazla kişinin testi pozitif çıkarsa bütün ekip 14 gün karantinaya alınacak.

SAHADA MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Ayrıca, ilk haftadan sonra her maçtan bir gün önce test oyunculara testler yapılacak. Sadece bu testlerle ilgili çalışmalar için 5 laboratuvar ile anlaşma yapıldı. Maçlar sırasında stat ve çevresi üç bölgeye ayrılacak. Saha ve soyunma odaları, tribün ve stat dışından oluşan 3 bölgede en fazla 100 kişi olacak. Maç öncesi takım fotoğrafı çekilmeyecek, el sıkışılmayacak, takımlar yan yana dizilmeyecek, maskot çocuklar olmayacak. Sahada ise maske zorunluluğu getirildi.

HER KİŞİ SUYUNU KENDİ ŞİŞESİNDEN İÇECEK

Sahadaki 22 futbolcu ve hakemler dışındaki herkes maske takacak. Yedek kulübesinde oturanlar arasında ise bir veya iki koltuk boşluk bırakılacak. Futbolculara verilecek gıda maddeleri paketlenmiş şekilde stada getirilecek. Her kişi suyunu kendi şişesinden içecek. Tavsiye edilen bir başka konu da futbolcuların stadyumlarda duş yapmamaları. Futbolcuların ya kaldıkları otelde ya da evlerinde yıkanmaları öneriliyor.