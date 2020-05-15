Fenerbahçe'ye Dino Arslanagic transferinde 3 rakip!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Bir yandan teknik adam arayışlarında olan sarı-lacivertli yönetim, bir yandan ise gelecek sezonun takımını kurmanın planlarını yapıyor.

Savunma hattına deneyimli isimleri katmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp forması giyen Dino Arslanagic'e talip olduğu ifade ediliyor. Ancak Kanarya, bu transferde yalnız değil.

Ajansspor'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takımla ismi anılan Dino Arslanagic'i üç takımın daha transfer etmek istediği ortaya çıktı. Bu takımların ise AZ Alkmaar, Heerenveen ve Metz olduğu belirtildi.

Kulübü Royal Antwerp FC ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek oyuncu, bu sezon forma giydiği 26 maçta 1 asist kaydetti.

Belçika'nın Nivelles şehrinde doğan Dino Arslanagic, 1,91 boyunda ve stoper mevkisinde görev yapıyor. 27 yaşındaki oyuncu daha önce Mouscron U19, Lile U19, Lille B, Standard Liege ve Mouscron formaları giydi.

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