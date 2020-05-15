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'a Diagne için 'den müjde!

kadrosuna 13 milyon Euro bonservis bedeli ile 'dan transfer olan , beklentileri karşılayamadı ve ekibi 'e 3,35 milyon Euro kiralama bedeli ile gönderildi. Burada da birçok problem ile gündeme gelen Diagne'den Galatasaray'a müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.5.2020 22:06 Son Güncelleme: 15.5.2020 22:11 ABONE OL
Galatasaray'a Diagne için Club Brugge'den müjde!

Club Brugge'ün şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızılı takım, Mbaye Diagne'yi Belçika Ligi ekibine kiralık olarak göndermişti. Kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a dönecek olan Senegalli futbolcu takımına ekstra para kazandıracak.

CLUB BRUGGE ŞAMPİYON İLAN EDİLDİ
Ligler ertelenmeden önce play-off sezonu öncesi 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edildi. 20 puanla son sırada yer alan Waasland Beveren ise küme düştü. Waasland Beveren kulübü bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.

ÖZEL MADDE DEVREYE GİRECEK!
Belçika Ligi'nde şampiyon ilan edilen Club Brugge, Diagne transferindeki anlaşma gereği Galatasaray'a bonus ödemesi yapacak.

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Galatasaray'a Diagne için Club Brugge'den müjde!
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