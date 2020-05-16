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Antwerp forması giyen 'tan 'a mesaj!

devi 'dan kiraladığı Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran 'ta kaleci arayışları devam ediyor. Belçika Ligi'nde forma giyen gurbetçi kaleci , Beşiktaş'a haber gönderdi.

Giriş Tarihi: 16.5.2020 13:27 ABONE OL
Antwerp forması giyen Sinan Bolat'tan Beşiktaş'a mesaj!

Beşiktaş Yönetimi bonservisi elinde olan Sinan Bolat'a haber göndererek transferde başka bir takımla masaya oturmamasını istedi.

Gelecek sezon kaleyi sağlama almak isteyen siyah-beyazlı yönetimin Sehic, Volkan Babacan ve Fabri ile birlikte kaleci adayları arasında olan Sinan'ın ise Beşiktaşlı yöneticilere, "Merak etmeyin hiç kimseyle görüşmedim. Sizi bekliyorum" diyerek garanti verdiği ortaya çıktı.

Bu sezon Antwerp'le 27 maça çıkan Sinan, kalesinde 30 gol gördü. 5 karşılaşmada ise ağlarını rakiplere kapattı.

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Antwerp forması giyen Sinan Bolat'tan Beşiktaş'a mesaj!
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