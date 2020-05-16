Antwerp forması giyen Sinan Bolat'tan Beşiktaş'a mesaj!

Beşiktaş Yönetimi bonservisi elinde olan Sinan Bolat'a haber göndererek transferde başka bir takımla masaya oturmamasını istedi.

Gelecek sezon kaleyi sağlama almak isteyen siyah-beyazlı yönetimin Sehic, Volkan Babacan ve Fabri ile birlikte kaleci adayları arasında olan Sinan'ın ise Beşiktaşlı yöneticilere, "Merak etmeyin hiç kimseyle görüşmedim. Sizi bekliyorum" diyerek garanti verdiği ortaya çıktı.

Bu sezon Antwerp'le 27 maça çıkan Sinan, kalesinde 30 gol gördü. 5 karşılaşmada ise ağlarını rakiplere kapattı.

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