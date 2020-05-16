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'dan flaş transfer harekatı! 'nun yerine o geliyor

Corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ekonomik olarak zor günler geçiren kulüpler futbolcu maaşlarında indirime gitmeyi bir çıkış yolu olarak görüyor. Bu doğrultuda Süper Lig ekibi da oyuncularıyla iletişime geçmeye başladı. Kolombiyalı forvet bu teklife sıcak bakmazken sarı kırmızılı yönetim sezon sonunda Falcao ile yolların ayrılması ihtimaline karşı transfer çalışmalarına başladı. Galatasaray bu doğrultuda Enner Valencia'yı gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 16.5.2020 18:57 Son Güncelleme: 16.5.2020 18:58 ABONE OL
Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! Radamel Falcao'nun yerine o geliyor

Transferde çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da gündem yine Enner Valencia.

Ekvador basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği habere göre; Sarı-kırmızılı takım, Meksika Ligi ekiplerinden Tigres UANL ile sözleşmesini sezon sonu tamamlayacak olan Enner Valencia'yı transfer etmek istediği iddia edildi.


Enner Valencia

Haberde, Ekvadorlu oyuncunun Radamel Falcao'nun ayrılması durumunda yerine transfer edileceği belirtildi. 30 yaşındaki tecrübeli forvetin de Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Bu sezon 29 maçta sahaya çıkan Enner Valencia, 2 gol ve 5 asist kaydetti.

Falcao indirim teklifine sıcak bakmıyor!

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Galatasaray'dan flaş transfer harekatı! Radamel Falcao'nun yerine o geliyor
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