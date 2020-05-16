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'ın eski yıldızı Jardel'den 'na şok hareket!

'da geçirdiği kısa süre taraftarların unutulmazları arasına giren, Porto'dan 17 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen , hesabında yaptığı paylaşımla 'na şok bir harekette bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.5.2020 14:38 Son Güncelleme: 16.5.2020 14:46 ABONE OL
Galatasaray'ın eski yıldızı Jardel'den Emre Belözoğlu'na şok hareket!

2001\02 sezonlarında Galatasaray'da top koşturan ve sarı-kırmızılı formayla kısa sürede büyük başarılara imza atan Mario Jardel, bu aralar yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde, Galatasaray formasıyla çıktığı bir karşılaşmanın videosunu paylaşan Jardel, şu an Fenerbahçe'de top koşturan eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun suratını sansürlemişti.

Bu sefer de Instagram hesabından eski bir maç öncesi görüntüsünü paylaşan eski futbolcu, Belözoğlu'nun suratını yine sansürledi ve "Sonsuza dek Galatasaraylısınız ya da hiçsiniz" notunu düştü.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Jardel'den Emre Belözoğlu'na şok hareket!
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