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corona virüsüne yakalandı

Premier Ligi ekibi 'da forma giyen Perulu futbolcu 'ın corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı. 35 yaşındaki oyuncu böylelikle Rusya'da corona virüsüne yakalan ilk futbolcu oldu.

Giriş Tarihi: 16.5.2020 20:05 Son Güncelleme: 16.5.2020 20:08 ABONE OL
Jefferson Farfan corona virüsüne yakalandı

Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın dünyaca ünlü futbolcusu Jefferson Farfan'ın corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, 22 Mart tarihinden bu yana evinde olduğu belirtilen tecrübeli futbolcuya önce zatürre teşhisi koyuldu.

Farfan, hastalığı düzelmeyince 15 Mayıs günü tekrar corona virüsü testi yaptırırken, bu kez sonucu pozitif çıktı.

Perulu oyuncu, Rusya'da corona virüsüne yakalanan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

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Jefferson Farfan corona virüsüne yakalandı
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