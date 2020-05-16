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'da flaş corona virüsü gelişmesi! 2 futbolcu...

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden 'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin ilki pozitif ikincisi negatif çıkan 2 futbolcu karantinaya alındı. Futbolcuların semptom göstermediği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 16.5.2020 23:37 ABONE OL
Parma'da flaş corona virüsü gelişmesi! 2 futbolcu...

ulüpten yapılan açıklamada, futbolcu, teknik ekip ve çalışan yaklaşık 60 kişiye Kovid-19 testleri yapıldığı belirtildi.

İsimleri açıklanmayan 2 futbolcunun, ilk testlerinin pozitif ikincilerinin ise negatif çıktığı ve bu futbolcuların karantinaya alındığını kaydedildi.

Futbolcuların semptom göstermediği ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarılırken, teste giren diğer isimlerinin sonuçlarının negatif çıktığı ifade edildi.

Serie A takımları, corona virüsü salgını dolayısıyla durdurulan ligin 13 Haziran'da yeniden başlaması konusunda uzlaşmıştı.

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Parma'da flaş corona virüsü gelişmesi! 2 futbolcu...
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