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Abdülkadir Ömür'ü ekibi Nice istiyor!

'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Avrupa'nın dev takımlarını peşinden koşturmaya devam ediyor. 20 yaşındaki futbolcuya Monaco'nun ardından bir başka ekibi Nice'in talip olduğu ifade edildi. Fransız basını, oyun stilini Messi'ye benzettikleri Abdülkadir için istenen bonservis bedelinin ise 20 milyon euro olduğunu yazdı.

Giriş Tarihi: 17.5.2020 13:30 Son Güncelleme: 17.5.2020 13:44 ABONE OL
Abdülkadir Ömür'ü Fransız ekibi Nice istiyor!

Trabzonspor'un altyapısından yetiştirdiği isimlerden olan Abdülkadir Ömür, geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalarda dönüş yapmıştı. Genç futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından France Football'da yer alan haberde, 20 yaşındaki oyuncunun Nice'in takibinde olduğu yazıldı. Haberin detayında geçtiğimiz yaz Monaco'nun Abdülkadir Ömür için bonuslar hariç 16 milyon Euro teklif sunduğu ancak Fransız ekibinin reddedildiği hatırlatıldı.

Öte yandan bordo-mavili futbolcu, fiziği ve oyun stili açısında Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi ile Manchester City'li Bernardo Silva'ya benzetildi.

Haberde Trabzonspor'dan ayrılarak Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı'ya atıfta bulunuldu. Abdülkadir Ömür'ün de Yusuf gibi Türkiye'deki herhangi bir kulübe değil yurt dışına transfer olabileceğine vurgu yapıldı.

Ayrıca, Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür için 20 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli istediği aktarıldı. (Fotomaç)

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Abdülkadir Ömür'ü Fransız ekibi Nice istiyor!
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