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'den Aouchiche'nin peşinde! Rakip ...

Son dakika haberleri... Corona virüsü nedeniyle ekonomik anlamda zor zamanlar geçiren Galatasaray, transferde genç ve potansiyelli isimleri kadrosuna katmayı planlıyor. Bu isimlerden biri de Fransa Ligue 1 devi 'den . Ancak Aouchiche için istekli olan tek takım Aslan değil. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.5.2020 16:34 ABONE OL
Galatasaray PSG'den Aouchiche'nin peşinde! Rakip Fiorentina...

Fiorentina, bir dönem adı Galatasaray ile anılan Paris Saint-Germain'in 17 yaşındaki yeteneği Adil Aouchiche'yi transfer etmek istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Bu sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeye yanaşmayan Adil Aouchiche, son olarak Fiorentina'nın da ilgisini çekti. Fiorentinalı yetkililerin, 17 yaşındaki Fransız ile yakından ilgilenmeye başladı belirtildi.

Fiorentina'nın Adil'e ilk 11'de oynama ve sürekli forma şansı garantisi verdiği de belirtildi.

Cezayir asıllı Fransız ofansif orta saha oyuncusu Adil Aouchiche, Paris Saint-Germain formasıyla bu sezon profesyonel oldu. 3 kez a takımla maça çıkan Adil, 1 gol atmayı başardı.

Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray Breziyalı yıldızı peşinde!

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Galatasaray PSG'den Aouchiche'nin peşinde! Rakip Fiorentina...
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