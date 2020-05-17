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Avrupa Ligi'nden paylaşımı!

, 'nın Kopenhag şehrinde İngiliz devi 'i devirerek Türk futbolunun kulüpler bazındaki ilk uluslararası kupasını ülkeye kazandırdı. Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan penaltı atışlarıyla belirlendi. Avrupa Ligi, 17 Mayıs'ya oynanan bu maçı, yıl dönümünde unutmadı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 17.5.2020 16:47 Son Güncelleme: 17.5.2020 16:48 ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi'nden Galatasaray paylaşımı!

UEFA, Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasının 20. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın 20 yıl önce ev sahipliği yaptığı ve sarı-kırmızılıların İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucu 4-1 yendiği final maçından görüntülere yer verildi.

Galatasaray'ın 2000 yılında kazandığı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası, 2009-2010 sezonundan beri UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenleniyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nden Galatasaray paylaşımı!
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