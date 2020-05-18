Acun Ilıcalı’nın satın aldığı iddia edilen Fortuna Sittard kulübü hangi ligde? Fortuna Sittard değeri ne kadar?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Hollanda kulüplerinden Fortuna Sittard'ı satın almaya hazırlandığı yönündeki iddialar kuvvetlenmeye başladı. Türk televizyon dünyasının önemli isimlerinden olan Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Avrupa'dan bir kulüp almayı düşündüğünü söylemiş ve, "Güzel bir kulüp almak istiyorum. Alacağım kulüpte de hedefim Türk ve dünya futboluna yıldız oyunu kazandırmak." diye konuşmuştu. Fortuna Sittard kulübü hangi ligde, değeri ne kadar?

FORTUNA SİTTARD HANGİ LİGDE?

Fortuna Sittard, şu anda Hollanda 1. Futbol Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor. yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu sezon iptal edilen Hollanda Eredivisie'de oynanan 26 maç sonunda 26 puanla 16. sırada yer alıyordu. Fortuna Sittard gelecek sezon da Eredivisie'de mücadele edecek.

FORTUNA SİTTARD TARİHİ

Fortuna 54 ve Sittardia kulüplerinin birleşmesiyle kurulan ve Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü olan Fortuna Sittard, 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşarken, 1984 ve 1999 yıllarında ise Hollanda Kupası'nda finale yükselme başarısı gösterdi.

Fortuna Sittard, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie'da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşadı.

2000'li yılların başından biri finansal sorunlarla boğuşan ve 2009'da kulüp lisansının iptal edilmesinin eşiğinden dönen Fortuna Sittard, 2017 yılında Türk iş insanı Işıtan Gün tarafından yaklaşık 1 milyon euro karşılığında satın alındı.