Belhanda'yı isteyen 3 takım var! Fransız devi...

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan Galatasaray, gelecek yılın takımını kurmak için bazı yıldızları satmanın hesaplarını yapıyor. Bu isimlerin başında da Belhanda geliyor.

Taraftarla yıldızı barışmayan deneyimli futbolcuya başta Suudi Arabistan kulüpleri olmak üzere birçok teklif geldiği öğrenildi. Oyuncunun menajeri, talip olan takımların isimlerini de açıkladı.

İşte William D'Avila'nın Fas'ta yayın yapan Al-Massae'ye yaptığı açıklamalar: "Monaco Belhanda ile hala ilgileniyor. Ayrıca, Suudi Arabistan'da Al Hilal ve Al İttihad da Belhanda'nın peşinde ve bir an önce resmi imzayı attırmak istiyor."

Öte yandan D'Avila, Sevilla ve Real Betis'in de Belhanda için nabız yokladığını duyurdu

Al-Massae'de yer alan haberin detaylarında ise, Faslı oyuncunun Galatasaray'da kalmak istediği ancak özellikle taraftarla yaşadığı tartışmalardan dolayı bu ihtimalin oldukça zor olduğu yazıldı.

Belhanda'nın kulüpte istenmeyen adam konumunda olduğunu bildiği de aktarıldı. Öte yandan Belhanda'nın Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var.

Belhanda'nın yerine dünya yıldızı! Dev takas

Galatasaray'da o isimler indirime yanaşmadı

Galatasaray'dan menajerlere Belhanda çağrısı! "Kulüp bulun"