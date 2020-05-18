Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Belhanda'yı isteyen 3 takım var! Fransız devi...

'yı isteyen 3 takım var! Fransız devi...

yaz transfer döneminde ile yollarını ayırmayı planlıyor. Faslı yıldızı satarak kaynak oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı ekibe müjdeli haber geldi. Belhanda'nın menajeri William D'Avila, 3 kulübün deneyimli futbolcuyu istediğini ifade etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.5.2020 15:37 Son Güncelleme: 18.5.2020 15:41 ABONE OL
Belhanda'yı isteyen 3 takım var! Fransız devi...

Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşayan Galatasaray, gelecek yılın takımını kurmak için bazı yıldızları satmanın hesaplarını yapıyor. Bu isimlerin başında da Belhanda geliyor.

Taraftarla yıldızı barışmayan deneyimli futbolcuya başta Suudi Arabistan kulüpleri olmak üzere birçok teklif geldiği öğrenildi. Oyuncunun menajeri, talip olan takımların isimlerini de açıkladı.

İşte William D'Avila'nın Fas'ta yayın yapan Al-Massae'ye yaptığı açıklamalar: "Monaco Belhanda ile hala ilgileniyor. Ayrıca, Suudi Arabistan'da Al Hilal ve Al İttihad da Belhanda'nın peşinde ve bir an önce resmi imzayı attırmak istiyor."

Öte yandan D'Avila, Sevilla ve Real Betis'in de Belhanda için nabız yokladığını duyurdu

Al-Massae'de yer alan haberin detaylarında ise, Faslı oyuncunun Galatasaray'da kalmak istediği ancak özellikle taraftarla yaşadığı tartışmalardan dolayı bu ihtimalin oldukça zor olduğu yazıldı.

Belhanda'nın kulüpte istenmeyen adam konumunda olduğunu bildiği de aktarıldı. Öte yandan Belhanda'nın Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi var.

Belhanda'nın yerine dünya yıldızı! Dev takas Galatasaray'da o isimler indirime yanaşmadı Galatasaray'dan menajerlere Belhanda çağrısı! "Kulüp bulun"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Belhanda'yı isteyen 3 takım var! Fransız devi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA