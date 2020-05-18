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Beşiktaşlı Vida'ya Premier Lig'den talip!

Son dakika transfer haberleri... Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş, bir darbe de corona virüsünden yedi. Yaz transfer döneminde transfere bütçeyi giden oyuncularda çıkarmak isteyen siyah beyazlılara, iyi haber yıldız isimden geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.5.2020 09:32 Son Güncelleme: 18.5.2020 09:33 ABONE OL
Beşiktaşlı Vida'ya Premier Lig'den Arsenal talip!

Beşiktaş'a 2017- 18 sezonunda bonservis bedeli olmadan kazandırılan Domagoj Vida, Kara Kartal'da görev yaptığı 3 dönemde ortaya koyduğu performansla takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer aldı.

Bedelsiz olarak alınması sebebiyle maaşına ek olarak imza parası da alan ve bundan dolayı sezon başına kulüpten 3 milyon Euro'luk geliri bulunan stoper, Beşiktaş'ta en yüksek ücret alan isimlerin başında geliyor.

Yeni Asır'da yer alan habere göre yönetimin, ya maaşında büyük oranda indirim ya da ayrılık beklediği yıldız isme, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Ada'dan 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vereceği belirtildi.

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Beşiktaşlı Vida'ya Premier Lig'den Arsenal talip!
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