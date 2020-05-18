Fenerbahçe'ye Belçikalı stoper! 6 milyon euro

Şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertli ekibin, savunma bölgesine düşündüğü isim ise Dino Arslanagic. Todofichajes.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre ise Kanarya ile Royal Antwerp, 27 yaşındaki stoperin transferi için masaya oturdu.

İşte o haber ve detaylar...

"Fenerbahçe, sezon başında belirlenen hedeften çok uzakta. Türk takımı, gelecek yıl şampiyonluğu kazanmak istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, rekabetçi bir takım oluşturmanın peşinde.

TodoFichajes'in edindiği bilgilere göre Fenerbahçe, Royal Antwerp forması giyen Dino Arslanagic ile resmi sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Belçikalı savunmacı, Jüpiter Pro Ligi'nde en çok göze çarpan isimler arasında bulunuyor. Türkler, onun savunmanın lideri olmasını istiyor.

FİYATI BELLİ OLDU

İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor ve bu transfer, 6 milyon euroya yakın bir rakamla tamamlanabilir."



DINO ARSLANAGIC KİMDİR?

24 Nisan 1993 tarihinde Belçika'nın Nivelles şehrinde dünyaya gelen Arslanagic, 1.91 boyunda. Belçika Milli Takımı'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen futbolcu, stoper bölgesinde başarılı bir performans sergiliyor.

Kariyerine Excelsior Mouscron U19 takımında başlayan Arslanagiç, daha sonra, LOSC Lille U19, LOSC Lille B, Standard Liège, Mouscron ve Royal Antwerp formalarını giydi. Arslanagic, bu sezon toplamda çıktığı 26 müsabakada 1 asist üretirken, 2170 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi. (Fotomaç)