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'dan açıklaması! Ayrılık...

devi 'de uzun yıllardır forma giyen 'ın sezon sonunda sarı lacivertliler ile sözleşmesi sona eriyor. Yıldız isim için ayrılık iddiaları gündem fakat Hasan Ali Kaldırım farklı düşünüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.5.2020 09:22 ABONE OL
Hasan Ali Kaldırım'dan Fenerbahçe açıklaması! Ayrılık...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrılmayı asla düşünmediğini söyledi.

Takvim'de yer alan habere göre hakkında çıkan söylentilere kulaklarını tamamen tıkadığını vurgulayan sarı-lacivertli oyuncu, "Yönetimin benimle görüşeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'de daha misyonumu tamamlamadığımı düşünüyorum. Burada daha çok kupalar kaldıracağımıza eminim" dedi.

Hasan Ali kendisine yapılan tekliflerle ilgilenmediğini vurgulayarak, "Yönetimin benimle görüşerek anlaşacağımıza eminim" dedi.

2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen deneyimli futbolcu, bu sezon çok fazla süre alamadı ve yalnızca 12 maçta forma giydi.

"Ben olsam Alex'i sportif direktör olarak getirirdim"


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Hasan Ali Kaldırım'dan Fenerbahçe açıklaması! Ayrılık...
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